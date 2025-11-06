Çorum’da gençleri bir araya getiren anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Mimar Sinan Spor Kulübü gençleri, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın da katılımıyla sabah namazında Akşemseddin Camii’nde buluştu.

Manevi atmosferin hâkim olduğu programda, gençler hem ibadetlerini yerine getirdi hem de toplumsal dayanışma örneği sergiledi. Sabah namazını İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı. Namazın ardından yapılan tesbihat ve dualarla program devam etti. Müftü Yıldırım, gençlerle cami avlusunda bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere hitaben yaptığı konuşmada, birlik, kardeşlik ve maneviyatın önemine değinen Yıldırım, camilerin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda birer gönül buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi’ne ait ikram aracı sıcak içecek ve ikramda bulundu. Katılımcılar, hem manevi bir sabah yaşadıklarını hem de toplumun farklı kesimlerinden insanlarla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı.

Yetkililer, gençleri camiyle buluşturmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi