Seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Pazar günü Sivil İnisiyatif Emekliler Platformu tarafından düzenlenen eylemde hazır bulundu. Cıdık, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Saadet Partisi'nin kapsamlı bir kanun teklifi hazırladığı müjdesini verdi.

Cuma akşamı partisinin Sungurlu Adayı Seyit Ahmet Güher'e destek olmak üzere bu ilçeye giden Cıdık, Cumartesi günü ise Çiftlik Caddesi, Adnan Özejder Caddesi, Osmancık Caddesi ve Cumartesi Pazarı'ndaki esnafla bir araya geldi. Faruk Cıdık ayrıca ziyaret ettiği Çorum İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği üyelerinin sorun ve taleplerini not aldı.