Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan trafik ihlali eden görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücülere 67/1-D maddesi uyarınca "drift atmak", 36/3-B maddesi uyarınca "geri alınan sürücü belgesiyle araç kullanmak" suçlarından Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Ayrıca, sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi gereğince "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS