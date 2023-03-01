Sosyal medya, günümüzün en önemli iletişim araçlarından biri. Bu platformda ilginç paylaşımları ile çok büyük takipçi kitlelerine ulaşanlara ise “sosyal medya fenomeni” deniyor.

Bir kez “fenomen” olduktan sonra ise, ürün yerleştirme tarzında reklamların ve PR çalışmalarının da önü açılıyor. Dolayısıyla, bu faaliyetin maddi getirisi de olmaya başlıyor.

Hitit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mezunu Cihad Bilgen de, ilginç paylaşımları ile kendini kanıtlayıp “sosyal medya fenomeni” olan Çorumlu bir genç. Bilgen’in “artikbidur” Twitter hesabının takipçi sayısı 109 bin. Günlük görüntüleme sayısı 1 milyonu buluyor. Aylık ortalama 20 milyon görüntüleme…Çorum’dan, yurt içinden, yurt dışından her gün onbinlerce insanla buluşuyor.

Önceki gün gazetemizi ziyaret eden Cihad Bilgen, 2010 yılından beri dijital platformda yer aldığını belirtirken, paylaşımları içinde en çok “mizahi” olanların ilgi çektiğini, bu nedenle yaşanan olayların komik yanlarını öne çıkararak sürekli gündemde kaldığını söylüyor.

Bir süre Sırbistan’da da çalışan Cihad Bilgen, paylaşımlarında ürün yerleştirme yapabildiğini, ünlü sanatçıların yeni albümleri ile ilgili olarak da PR çalışmaları yapabildiğini anlatıyor.

(Taner ŞİMŞEK)

