İYİ Partili İl Genel Meclis Üyesi adayları şehir merkezinde ve köylerde ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdürüyor.

İl Genel Meclis Üyesi Adayları Ali Rıza Ceylaner, Ali Balakcı ve Lütfi Kaynak, merkeze bağlı köyleri ziyaret ederek sorun ve talepleri sahada tespit etti.

İl Genel Meclisi Üyelerinin ziyaretlerine İl Başkanı Erkan Yıldız da destek verdi.

Yıldız, köylerin, üreticilerin, kırsal alanın sorunlarını çok iyi bildiklerini söyleyerek, İYİ Partili İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte bu sorunlara neşter vurmak için 31 Mart yerel seçimlerinde halktan güçlü bir destek istediklerini, sorunların ancak ve ancak İYİ Partili kadrolarla çözülebileceğini anlattı.



İl Genel Meclis Üyesi adayları da köy halkını sandığa davet ederek, bilinçli bir şekilde, İYİ’lerden yana oy kullanılmasını talep etti.

KÖYLER ZİYARET EDİLDİ

İYİ Partili İl Genel Meclis Üyesi adayları; ilk olarak Karaağaç Köyü’nü ziyaret ederek Muhtar Adem Ölçer ve köy halkı ile sohbet etti.

Daha sonra Büyük Palabıyık Köyü’ne geçen İYİ Parti heyeti, İl Başkanı Erkan Yıldız ile birlikte köyün sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Palabıyık Köyü’nde ise Muhtar Önder Göcen ve vatandaşlarla sohbet edildi.

İYİ Partililer ayrıca; Çeşmeören, Abdalata, Boğabağı, Güveçli, Karacaköy, Karapınar köylerini ziyaret etti.

İYİ Parti heyeti, köy halkının yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılandı. İl Genel Meclis Üyesi adayları, moral depolayarak köylerden ayrıldı.