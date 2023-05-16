Türk halkının Pazar günü seçimini yaptığını ve Cumhurbaşkanı seçiminin de ikinci tura kaldığını hatırlatan Bedii Onan, “Seçimi AKP kazanamamış ama şimdilik de kaybetmemiştir. Türk milleti seçimi ikinci tura bırakarak ülkeyi yönetmeye talip olan adayları tekrardan değerlendirmeye almıştır. Sonuçlar ülkeyi yönetmeye talip siyasetçiler için bir ihtardır. Ortaya çıkan seçim sonuçlarına göre; Türk milleti kandil dağı ile domuz bağı arasında tercih yapmak yerine siyasetteki yol ve rol arkadaşları konusundaki çekincesini ortaya koymuştur. Tıpış tıpış sandığa gidip oy kullanmak yerine hassas bir seviyede bırakmıştır. Tercihi yapacak siyasetçilerdir. Son sözü de söyleyecek asil Türk milletidir” dedi.

Mevcut sonuçlara göre sayısal verileri okuyarak kazandığını düşünen partilerin şimdilik kazançlı görünse de esasında kaybettiğini, AKP’nin 2002 seçim sonuçlarındaki ilk oranlarına geri gittiğini ve kaybettiği oyların ise ittifak ortaklarının hanesine yazıldığını belirten Zafer Partisi İl Başkanı Onan, AKP’den ayrılan siyasetçilerin oy olarak bir varlık gösteremediğinin ortada olduğunu ancak elde ettikleri vekilliklerin bir kazanç olduğunu da açıkladı.

Bu partilerin ne yapabileceğinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra daha net görüleceğini belirten Zafer Partisi İl Başkanı Onan, Türkiye’de konut alımı ile 4 eşi, 14 çocuğu olan Ortadoğu ve Arap ülkelerinden gelenlerin ülkemizin geleceğini belirleyen seçimlerde oy kullanmasının kabul edilemez bir durum olduğunu, konut alımı karşılığı tüm aile mensuplarının vatandaşlık kazanması uygulamasının ivedilikle iptal edilmesi gerektiğini, sığınmacı ve diğer göçmenlerin almış olduğu vatandaşlıklar ile elde ettiği başta seçme ve seçilme haklarına yönelik zorlaştırıcı düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu da açıkladı.

Siyaset ve ticaret baronlarının tüm blokajına rağmen seçimin kazananın yüzde 2.5 oy alan Zafer Partisi ile yüzde 5,5 oy alan Sinan Oğan olduğunu da kaydeden Bedii Onan yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “ Zafer Partisi diğer partilerin devasa seçim harcamalarına karşılık gönüllü partililerin küçük bütçeleri ve harcamaları ile seçim çalışması yapmıştır. Bina duvarlarına asılan yüzlerce metrekarelik bez afişlere karşılık partimiz kağıt broşürlerle seçim çalışması yürütmüştür. Bilboard ve raket olarak bilinen reklam alanlarına maddi yetersizlikler sebebiyle bir tek kez reklam verme imkanı olmamıştır. Keza tek bir televizyon kanalına bile Zafer Partisi’ne ait reklam filmi yaptırıp, yayınlatma imkanı maddi nedenlerden dolayı mümkün olmamıştır. Zafer Partisi’nin almış olduğu bir oya karşılık yaptığı seçim harcaması yaklaşık 1 lira 25 kuruş civarında olmuştur. Eşit olmayan şartlar altında yapılan seçim bitmiştir. Zafer Partisi bugünden itibaren önümüzdeki yıl yapılacak mahalli seçimlere yönelik çalışmalara başlayacak ve başarılı olmak için hazırlanacaktır. Seçimlerde Zafer Partisi ve Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan’a oy veren vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oy verenlerimizin varlığı, partimizin varlığıdır. Türk siyasetinde artık Zafer Partisi vardır. Varlığını da izlediği politikalar ile gösterecektir”

Çorum özelinde de vatandaşların beklediği yatırım ve hizmetlerin bulunduğunu, hızlı trenin bunların başında geldiğini söyleyen Onan, partilerinin 13 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen varlığının gelecekte bir milli güvenlik meselesi olacağını her platformda dile getirmeye devam edeceğini, bunların ülkelerine yollanmasına yönelik bir politika geliştirilmesinin şart olduğunu, seçim meydanlarında siyasetçilerin verdiği sözlerin takipçisi olmayı sürdüreceklerini de açıkladı.

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, seçim öncesi ötelenen hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, konut ve barınma, istihdam ve üretim, nitelikli eğitim ve sağlık, sınır güvenliği, iç ve dış borç sorunlarının çözüm beklediğini sözlerine ekledi.