Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ilk 8 dakikada 2-0 geriye düşmelerine rağmen 4-3 kazandıkları Manisa FK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, ligde kolay maç olmadığını ve son düdük çalmadan hiçbir maçın bitmediğini söyledi.

Kurguladıkları hücum organizasyonu ile gol bulmalarının kendilerini ayrıca mutlu ettiğine dikkat çeken Serkan Özbalta’nın, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle: “Öncelikle, geçmişte çok özel başarı yaşadığımız Manisa FK’yı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım. Bundan sonraki süreçte de başarılar dilerim.

Kazanmak istediğimiz bir müsabakada 8.dakika itibariyle 2-0 geriye düştük. Sonrasında oyunu dengeleyerek, ofansif kurgularımızı artırdık ve neticesinde skoru eşitledik. İkinci yarıya girerken belki de bir teknik adamın yaşadığı en mutluluk verici anlardan biriyle öne geçtik. Kurguladığımız hücum organizasyonuyla gol bulmak bizi ayrıca memnun etti.

Bu ligde kolay maç olmuyor. Son düdük çalmadan müsabaka bitmiyor. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Ve tabii ki büyük Çorum FK taraftarlarına, bu soğuk ve yağmurlu Ramazan ayında takımı yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum.”