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Alınan bilgiye göre, İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi'nin (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu 6 yolcudan Semanur Tahta’nın Osmancık, Hilal Çelebi’nin Bayat, Melisa Kor’un da Sungurlu nüfusuna kayıtlı oldukları bilgisine ulaşıldı.