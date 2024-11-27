Alınan bilgiye göre Ali Rıza Gülbahçe. (67), Ilıca Caddesi'nde park halindeki 35 GA 8295 plakalı otomobil ile otomobilin yanındaki evinde yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Gülbahçe de kendisini eve kilitledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.

Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, Gülbahçe'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri evin bir bölümünde çıkan yangına müdahale ediyor.

Öte yandan Ali Rıza Gülbahçe, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için 2 Eylül'de evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten not bırakarak kendisini eve kilitlemişti.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarılan Gülbahçe'nin evinde ve otomobilinde yapılan incelemede bir miktar benzin bulunmuştu.