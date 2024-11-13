Dinçer Solmaz, beraberinde Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri ile birlikte Çorum Ticaret Borsası’nı ve buğday pazarını ziyaret ederek üreticilerle ve tüccarlarla görüştü. Tarım ve hayvancılığın bu ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapan Solmaz, üretimde sürdürülebilirlik sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması veya yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

BORSA’DA İSTİŞARE

Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Borsa yönetimi ile görüşme yapan Solmaz ve Tahtasız, sorun ve talepler, sektörün mevcut durumu hakkında bilgi alarak kendilerine iletilen sorunların takipçisi olacaklarını vurguladı.



CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Ticaret Borsası’nda değerlendirme toplantısı yapan CHP heyeti, daha sonra buğday pazarı esnafını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Solmaz, “Üreticimiz, tüccarımız ve esnafımızın sorunları genel olarak aynı. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, belirsizlik, işsizlik had safhada. Çiftçimizin üretime küstürülmemesi, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması geleceğimiz adına çok önemli. CHP olarak üretimi, emeği önemsiyoruz. CHP iktidarında toplumun tüm kesimlerini rahat bir nefes aldıracak projeleri hayata geçileceğiz. Tek çare erken seçim. Bizler hazırız ve iktidara bir an önce seçim sandığını halkımızın önüne getirmesi için tekrar çağrı yapıyor ve hodri meydan diyoruz” ifadesini kullandı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve sektör temsilcileri de CHP heyetine ziyaret ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti.