CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, yaşanan süreci “siyasi darbe” olarak nitelendirerek iktidarın halk iradesine müdahale ettiğini savundu.

Solmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iktidarın 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı hamlesiyle başlattığı sürecin şimdi tüm ülkeye yayılmaya çalışıldığını ifade ederek yargının siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını dile getiren Dinçer Solmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Saray iktidarı, 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu zindana atma girişimiyle başlattığı siyasi darbe sürecini, şimdi tüm Türkiye’ye yayma peşindedir. Yargıyı sopa gibi kullanan bu zihniyet; sandığı, halk iradesini ve demokrasiyi açıkça hedef almıştır. Seçimle gelen belediye başkanlarına kelepçe vurarak yalnızca kişileri değil; milyonların iradesini, umudunu, değişim talebini zincire vurmaya çalışmaktadır.”

Açıklamasında operasyonların bireylere değil, doğrudan halka karşı yapıldığını belirten CHP İl Başkanı Solmaz, şöyle devam etti: “Bu bir şahsa karşı değil, doğrudan halka karşı yürütülen bir operasyondur. Milletin teveccühüyle görev başına gelenleri susturmak, itibarsızlaştırmak ve tasfiye etmek isteyenler, aslında demokrasiye savaş açmıştır. Ama unutmasınlar: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu millet ne kelepçeye boyun eğer, ne de iradesine darbe yaptırır.”

CHP örgütlerinin ve tabanının, gelişmelere karşı güçlü bir siyasi ve hukuki mücadele yürüteceği mesajını veren Dinçer Solmaz, halkı da demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi