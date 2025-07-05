Dergide yayımlanan içerikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik kullanılan ifadeler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Dergiye bir tepki de AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve ekibinden geldi. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri şehrin muhtelif bölgelerine hazırladıkları “Hz. Muhammed’e Can Feda” pankartlarını asarak güçlü bir mesaj verdi.

Onur Civan “ Peygamber efendimize yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Dinimize ve değerlerimize yapılan hiçbir saldırıya sessiz kalmayacağız!” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi