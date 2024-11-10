Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

CHP İl Başkanı Solmaz mesajında, 101. yılını kutladığımız Cumhuriyetin kurucusunu, büyük lideri, siyasi ve askeri bir dehayı, çok büyük bir vatan ve millet sevdalısını 86 yıllık özlemle bir kez daha andığımızı söyledi. En büyük hayali, cumhuriyeti ilan ederek millet egemenliğini inşa etmek olan, tüm hayatını “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine dayandıran Büyük Atatürk’ün kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile tüm mazlum milletlerin de umudu olduğunu kaydeden Dinçer Solmaz yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Bizler; cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatları olarak kendisinden ilham alıyoruz. Ülkemizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla perçinleyerek kimsesizlerin kimsesi cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandırmak için cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, liyakat esasına dayalı bir devlet kadrosunun inşa edileceğine, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacağımıza olan inancımızla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıyacağımıza söz veriyoruz. O’nun ilham verici liderliği, milletimize rehberlik etmeye devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum”

Editör: KEMAL YOLYAPAR