Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de emekçilerin kazanılmış haklarını yok edecek, tırpanlayacak, esnetecek hiçbir harekete izin vermeyeceklerini ifade eden Dinçer Solmaz, her zaman emeğin yanında, emekçilerle birlikte olacaklarını kaydetti.

Taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, açlık sınırının altındaki asgari ücrete, işçi kıyımlarına ve sendikalaşmanın önüne konulan tüm engellere “dur” diyeceklerini dile getiren Solmaz, “1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz: İşçiler, emekçiler geleceğimizdir, umudumuzdur. İşçilerin maruz kaldığı hak gasplarına, hayatlarına mal olan koşullara karşı ses yükseltmek, geleceğimize sahip çıkmak demektir.

Gerçekten bir bayram yaşamak istiyorsak işçinin, emekçinin evine ekmek götürürken, markete girerken etiket fiyatlarını düşünmediği, huzurla çalıştığı, insanca saatlerde mesaisini yaptığı, izin hakkının olduğu, yasal haklarının, sendikal haklarının kullandığı bir ortam yaratmak zorundayız. Bu ortam da bu iktidar tarafından asla sağlanmayacaktır. Bizler ise Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunu mutlaka sağlayacağız.

Emeğin hakla buluşması, işçinin ve emekçinin yüzünün gülmesi olmazsa olmazdır. İş cinayetlerinin, işsizlik sorununun, gelir dağılımındaki eşitsizliğin son bulduğu, yoksulluğun sona erdiği bir Türkiye temenni ediyor, partimiz ve örgütümüz adına tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Solmaz ayrıca, tüm Çorumlu emekçileri ve partilileri 1 Mayıs’a katılmaya davet ederek, CHP’liler olarak saat 10.00’da Pirbaba Parkı’nda buluşacaklarını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ