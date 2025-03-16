Vali Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sokak hayvanlarının toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ile ilgili video konferans toplantısına katıldı.

Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yeni kararlar alındı. Valilik, il genelinde sahipsiz hayvanların toplanarak kısırlaştırılması, bakım ve beslenmelerinin sağlanması için harekete geçti. Çalışmaların tüm belediyelerle koordineli şekilde yürütülmesi için talimat verildi.

Bakan Ali Yerlikaya ve diğer ilgililerin katılımı ile sokak hayvanları ile ilgili yapılan video konferans toplantısına Çorum Valisi Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ile 50 kentin daha Valisi katıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde alınan kararlar değerlendirildi.

Vali Çalgan, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi için tüm ilçe ve belde belediyelerinin koordineli şekilde çalışması gerektiğini vurguladı. Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve bakım süreçlerinin ivedilikle başlatılması yönünde talimat verdi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Çorum genelinde sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için bir dizi çalışma başlatılacak. Sokak hayvanlarının korunması için başlatılan bu çalışmaların, hayvan haklarının daha etkin şekilde uygulanmasını sağlaması hedefleniyor. Çorum Valiliği ve belediyeler, süreç boyunca koordineli şekilde çalışarak sokak hayvanlarının refahını artırmayı amaçlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ