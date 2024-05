Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Mayıs ayı meclis toplantısı Çorum Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çorum Valiliği başkanlığında, il, ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresi’nden oluşan birliğin 2024 yılı ilk meclis toplantısında, Birlik Başkanı, Başkan Vekilleri, Katip Üyeler, Birlik Encümeni ve Plan Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantıda birlik başkanlığına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 1. Meclis Başkan Vekilliğine Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2. Meclis Başkanlığına Muhammet Fatih Temur, katip üyeliklerine Mehmet Fatih Balcıoğlu, Selim Güloğlu, Encümen üyeliklerine Dr. Hali İbrahim Aşgın, Muhammet Fatih Temur, Muhsin Dere, Ahmet Gelgör, İsmail Çizikçi, Plan ve Bütçe Komisyonuna ise Lemzi Çöplü, Necmettin Yalçın ve Selim Dölcü seçildi.



Seçimlerin ardından Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin faaliyet raporu görüşüldü. Çorum il genelinde 4 ayrı merkezde doğal yaşam alanı oluşturulmak üzere çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığını yapacağı Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği, il genelindeki tüm sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütecek. Sokak hayvanları için şehir dışında yaşam alanlarının oluşturulması ve burada her türlü bakımı da birlik yapacak. Bu çalışmayla, sokak hayvanları konusunun tek sorumlusu Çorum Belediyesi olmayacak. Sokak hayvanlarıyla mücadelede muhatap, Vali Zülkif Dağlı başkanlığındaki Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği olacak.

VALİ DAĞLI “SOKAK HAYVANLARI KONUSUNU

ÇORUM’UN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ”

Sahipsiz Sokak Hayvanları konusunun bir an önce çözülmesi için çalışma yapacaklarını ifade eden Vali Zülkif Dağlı “Önceki dönemde başlatılan çalışmalara hız vermemiz gerekiyor. Sokak hayvanları konusunu inşallah Çorum’un gündemi olmaktan çıkarmış olacağız. Doğal yaşam alanları belirlendi. Bunları bir an önce devreye sokmamız gerekiyor.” dedi.