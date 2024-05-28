Türkiye’de sokak hayvanları sorunu tartışılıyor. Ülkenin en sıcak gündem maddelerinden birisi diyebiliriz. Herkes kendisine göre bir fikir üretiyor. Ülkede yaklaşık 8 milyon dolayında sokak hayvanı olduğu söyleniyor. Gerçekten çok ciddi bir sorun.

İktidar sahipleri sokak hayvanları konusunda en kolay ve en ilkel çözümü buldu. “Öldürelim, itlaf edelim, uyutalım” anlayışında birleşiyorlar. Elbette bu durum halktan ve hayvan severlerden büyük tepkiler aldı. Doğal olanı da buydu.

Sokak hayvanları konusunda fikir üreten çok.

“Uyutalım öldürelim” diyenler var.

“Barınaklarda koruyalım” diyenler var.

“Kısırlaştıralım” diyenler var.

“Bırakın böyle kalsın” diyenler var.

“Yaşam hakkı kutsaldır “ diyenler var.

Bazıları “saldıran köpek fotoğrafları” gösterip hayvan düşmanlığı aşılarken, bazıları “masum ve ağlayan hayvan resimleri” ile vicdanları kanatıyor. Sonuçta tam bir kargaşa devam ediyor.

Sokak hayvanları tüm dünyanın sorunu, fakat uygar dünya bu sorunu nasıl çözmüş? Bir heyet gönderilip bir araştırma yapılmaz mı? Örneğin gidin Almanya’ya bakın, sokakta ne bir kedi, ne bir köpek göremezsiniz.

Almanya’ya gitmiştim Berlin sokaklarında gezerken dikkatimi çekti, yanımdaki rehber arkadaşa sordum;

“Sokak hayvanları nerede?”

“Bir kısmı kısırlaştırılıyor, bakılabilir sayıda olanlar da şehrin dışında doğal ortamlarında kontrollü olarak yaşamına devam ediyor” Yanıt buydu. Sanırım doğru olan da budur.

Ben muhalif bir yazarım. Sadece iktidara muhalif olduğumuz sanılıyor. Aslında tüm yanlış bulduğum akla, mantığa, bilime, vicdana aykırı olan her şeye muhalifim. İktidara muhalif oluşumun ana nedeni; İktidarın çok yanlış yapıyor olmasıdır. Doğru bulduğumuz ve gördüğümüz gerçekleri yazmayacak kadar kör ve sağır değiliz.

İktidar partisine ait fakat Çorum Belediyesinin örnek bir davranışına değinmeden geçemeyeceğim. Haberi daha geniş okumak isteyenler, Hürriyet Gazetesi manşet yapmış ve Benim de köşe yazarı olduğum Çorum Haber Gazetesi’nden (27 Mayıs 7. Sayfa) okuyabilirler.

Çorum Belediyesi sorunu gerçekten örnek olacak, hatta Türkiye’ye model olacak şekilde çözmüştür. Önce altı ay içinde hızlı bir kısırlaştırma yapılıyor. Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor. Şehri 4 bölgeye ayırmışlar. 74 bin metrekare alanda hayvanlara doğal ortamlarında hizmet verilecek. Hayvan severlerinde projeye gönüllü destek verdiklerini öğreniyoruz. Hayvan Hastanesi açmışlar. Artvin Hopa Belediyesi de aynı örnek uygulamalar yapıyor. İşte size örnek projeler. Bu konuyu ilerde daha geniş bir yazı konusu yapacağız.

Sokak hayvanları sorunu kuru söz boş laflarla değil. Hayvanları katlederek ve sefil bırakarak asla değil. Çorum Belediyesinin yaptığı gibi örnek projelerle olur. Kutluyor takdir ediyorum.

NOT: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Barınağına evimin kenarında bakıp beslediğim doğurgan bir sokak kedisini baş edemeyince kısırlaştırmak üzere, 05.03.2024 tarihinde teslim ettim. Kısırlaştırıp yine kedi kendi mahallesine bırakılacaktı, ilgililerden henüz beni ikna eden sonuç alamadım, yanıt ta alamadım. Şimdilik kedinin akıbetini sormuş olayım. Kedi bulunmazsa asıl sorumu ondan sonra soracağım.