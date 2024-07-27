Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında kurulan Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği’nin tüm ilçe belediyelerinin de katılımıyla örnek bir model oluşturduğunu belirterek, sorunun çözümü için sokak hayvanlarının yaşam haklarını koruyan bir yaklaşıma ihtiaç olduğunu söyledi.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, sokak hayvanlarının, şehirlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Bu canlıların yaşam hakları ve refahı, insanlık adına büyük önem taşımaktadır. Çorum Eczacı Odası olarak, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığımızı her zaman korumuş ve bu konuda çalışmalar yürütmeye devam etmiştir ve de etmeye devam edecektir.” dedi.

Çorum Valiliği’nin ve Belediye’nin sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri duyarlılığın takdire şayan olduğunu dile getiren Ecz. Afacan, görüşlerini şöyle ifade etti:

“Hayvan hastanesi, kedi villaları ve hayvanlar için doğal yaşam alanları gibi örnek uygulamalar, Çorum'u ülkemizde bu konuda öncü şehirler arasına sokmuştur.

Sokak hayvanları sorununun kökten çözümü için daha kapsamlı ve etkili yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni yasanın yeniden revize edilmesi için geri çekilmesi, sokak hayvanlarının yaşam haklarını koruyan, kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarını destekleyen, barınak şartlarını iyileştiren ve hayvan hakları konusunda farkındalık yaratan bir yaklaşımla hazırlanması gerekmektedir.

Soruna çözüm üretmek için bilimsel veriler ve uluslararası örnekler dikkate alınmalıdır.

Sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılmalıdır.

Kamuoyunda sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmak için farkındalık oluşturma çalışmaları düzenlenmelidir.”