AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, kandil gecelerinin milletimizin manevi hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in dünyaya teşrifini idrak ettiğimiz bu mübarek gece, bizlere O’nun güzel ahlakını, merhametini, adaletini ve kardeşlik mesajlarını yeniden hatırlama fırsatı sunmaktadır.

Kandil geceleri; sevgi, muhabbet ve dayanışma bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz, kalplerimizi manevi huzurla doldurduğumuz müstesna zamanlardır.

Bu mübarek gece vesilesiyle dualarımızın kabul, gönüllerimizin huzur bulmasını diliyor; başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Bu mübarek kandilin, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi