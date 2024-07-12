Toplantıda, birliğin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında Encümen üyeleri bilgilendirildi. Sokak hayvanlarına ilişkin olarak TBMM’de görüşmeleri devam eden 5199 sayılı kanunda yapılması düşünülen değişikliklerin ele alındığı toplantıda, birliğin kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını ara vermeden sürdürmesi, doğal yaşam alanı olarak belirlenen taşınmazların tahsis süreçleri tamamlanan belediyelerin hayvan barınaklarının inşası ile ilgili olarak birlik tarafından gerekli çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ