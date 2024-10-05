Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” kapsamında Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklarla bir araya geldi.
Etkinlikte hayvan hakları ve “HAYDİ” uygulaması anlatılarak vatandaşlara hayvanların yaşadığımız çevrenin ve doğanın sürdürülmesindeki hayati önemi anlatıldı.
Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, bu kanunda yapılan son değişiklikler, eklenen maddeler ve “HAYDİ” uygulaması hakkında bilgi verilerek öğrenciler ile birlikte barınakta bulunun sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının besleme faaliyeti yapıldı. 
Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “bir gün değil her gün” yaklaşımı ile her fırsatta hayvanların bakımı ve korunması için mücadeleye devam edileceği belirtildi. 

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ