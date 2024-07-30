Sahipsiz hayvanlar meselesi ülke gündemini meşgul etmeye devam ederken bir yandan da ÇORUM HABER İhbar Hattı'na sürü halinde gezen ve oyun parklarını mesken edinen başıboş köpek videoları gelmeye devam ediyor. Ulukavak Mahallesi Özgürevler 6. Sokak'ta grup halinde gezen sahipsiz köpekler ve Bayat Gediği civarında başıboş gezen sokak hayvanları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar "Sokağa çıkmaya korkar olduk" derken, yetkililerin buna bir çözüm getirmesini istiyor.

Editör: Haber Merkezi