Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında 26 Ocak – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanan olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ile çalışmalar neticesinde 15 adet ateşli silah (5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tüfek), 9 adet kesici ve delici alet, 73 adet fişek (51 adet tabanca fişeği ve22 adet av fişeği) ele geçirildiği bildirildi.

Uygulamalar sırasında ayrıca; 438 adet sentetik ecza maddesi, 4 gr. esrar maddesi, 10,16 gr. metamfetamin, 3 adet payp, 48 deste iskambil kağıdı, 2 adet rulo hesap kağıdı ve oyun zarı ele geçirildiği de vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” görüşüne yer verildi.