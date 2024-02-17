Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik uygulamalar aralıksız olarak devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan 09-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve şok uygulamalarda 18 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek olmak üzere 25 adet silah, 19 adet kesici-delici alet, 233 adet fişek, 20 adet şarjör, 95 adet sentetik ecza, 6,28 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ile 4 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çorum halkını huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ