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Soğan üreticisi Hacı Sevcan ile birlikte tarladaki mahsulleri yerinde inceleyen Özdemir, Çorum'da hububat alanında büyük bir rekolte yakalandığını kaydetti.

Çorum çiftçisinin el emeği ve alın teri peşinde olduğuna vurgu yapan Özdemir, ilde şu anda buğday ve arpa hasadının ardından, soğan hasadının başlamak üzere olduğunu açıkladı.

Soğan üreticilerinin sıkıntılar yaşadığına değinen Özdemir, “Soğanların tarlalardan ikinci el alıcılar tarafından 3 ve 4 liradan alınarak depolarına kaldırılmak istendiğini biliyoruz. Bu böyle olunca da soğan üreticimiz zarar etmektedir. Ancak çiftçimizin yüzünün soğan ihracatın açıldığı zaman güleceğini düşünüyorum" dedi.

Özdemir, devletten acilen soğan hasadının başlamadan önce ihracatın açılmasını beklediklerini kaydetti. Şu ana kadar ihracatın açılmamasını arz ve talep miktarının tespit edilememesine bağlayan Özdemir, “Bunun nedeninin ise Tarım Bakanlığımızın, arz ve talep miktarlarının İl Müdürlüklerinden alacağı verilere göre tespit edileceğinden dolayı, bu zamana kadar hala il müdürlüklerimiz tarafından ekim miktarlarının bildirilmediğini bize gelen bilgilere göre öğrenmiş olduk. Biz Ziraat Odası olarak bakanlığımızdan talep miktarının acilen tespit edilmesini, kalan miktarlar için de ihracatın açılmasını talep ediyoruz. Bunun olmaması durumunda zorda kalan soğan üreticisinin bir daha üretim yapmaya yanaşmayacağından dolayı soğan ithalatı yapmak zorunda kalınacaktır" diye konuştu.

Devletin arpa ve buğdayda olduğu gibi soğan üreticisini de zor durumda bırakmayacağına inandığını kaydeden Özdemir, ihracatın açılması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığı konusunda duyum aldığını söyledi.

Çiftçi Hacı Sevcan ise acilen ihracatın açılmasını, aksi takdirde soğan üreticisinin çok zor durumda kalacağını ifade etti.