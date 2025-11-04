Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yıldızköy'de bir firmaya ait soğan deposunda yangın çıktı. Alevler soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Amasya–Çorum karayolunda seyir halindeyken alevleri gördüklerini belirten Muammer Gazelci, "Yangın çok büyüktü. Soğan deposu ve yazıhane olarak kullanılıyormuş. Soğan çuvallarının tutuşması nedeniyle alevler çoktu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: AA AJANS