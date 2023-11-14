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Oda Başkanı Şahin’e TBMM’deki görüşme sırasında AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da destek verdi.

MİLLETVEKİLLERİ

ÖNCÜLÜK ETTİ

Oda Başkanı Tahsin Şahin, sektörün uzun süredir yaşadığı çeşitli sorunları daha önce milletvekillerine aktarmıştı. Yeniden meclise giderek sorunların takipçisi olan Şahin, bu defa Çorum Milletvekillerinin öncülüğünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü. Bakana sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin dosya sunan Tahsin Şahin, sorunların çözümü noktasında bakandan destek istedi.



URALOĞLU’NDAN

DESTEK SÖZÜ

Şoför ve nakliyeci esnafının sorunları Şahin’den dinleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise sorunların çözümü konusunda şoför esnafına yardımcı olacaklarını söyledi.

Tahsin Şahin, “Üyelerimiz tarafından odamıza iletilen sorun ve problemlerin çözümü konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı geniş kapsamlı bir dosya sunduk. Bu görüşmenin yapılmasında büyük desteklerini gördüğümüz AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile MHP Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

İŞTE AKTARILAN KONULAR

Oda Başkanı Şahin’in Bakan Uraloğlu’na ilettiği sorunlar ve talepler şu şekilde: “Cihaz standardı, depolama, bilgilendirme ve raporlama zorunluluğunun ertelenmesi, Mesleki Yeterlilik Belgesinde (SRC) sürücüler için yaş sınırlamasının yeniden düzenlenmesi, toplam ağırlığı 3500 kg olan kamyonet tabir edilen araçların istihap hadlerinin yükseltilmesi, sürüş sürelerinin 4+4+4 şeklinde 12 saate çıkarılması, muayenesi biten aracın 1 ay içerisinde sona eren K1 türü yetki belgesinin süresinin uzatılması veya düşürülmemesi, C2 belgesi ile nakliye yapanların şehirlerarası nakliye yapmalarının önlenmesi, uzun vadeli ve kolay ödemeli krediler ile esnafın desteklenmesi.”