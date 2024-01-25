Olay 9 Ocak tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Selahattin D. (71) ve Satı Ö. (67), Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 32. Sokak’ta bulunan ikamette sobadan sızan karbonmonoksit zehirlendi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan Selahattin D., taburcu olurken, durumu ağır olan Satı Satı Özenel yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden ve hayati tehlikeyi atlatamayan Satı Özenel 16 günlük yaşam savaşını kaybetti. Satı Özenel'in cenazwesi otopsi işlemleri gereği morga kaldırıldı.