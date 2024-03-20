Alınan bilgiye göre Osmancık ilçesi Yukarı Zeytin Kümeevleri’nde ikamet eden Hatice G.(70), sahur sonrası rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulantı ve kusma şikayeti bulunan yaşlı kadın sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen yaşlı kadın sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Editör: HABER MERKEZİ