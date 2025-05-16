Yeni dönemde Ceyhan Baran Yönetim Kurulu Başkanı, Ayhan Şahin Başkan Yardımcısı, Mustafa Torun Oda Sekreteri, Fatih Barlık Sayman, Bilgin Sucu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Disiplin Kurulu Selim Topal, İlhan Çakıcı, Ayten Özdel, Hilmi Volkan Kadayifci, Özlem Özkaya’dan, Denetleme Kurulu ise Bayram Özkanatoğlu, Kadir Küçüktataroğlu ve Gönül Keşkekci’den oluştu.

Birlik Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Zehra Demir, Ali Can Doğan, Ufuk Karakaşlı, Ali Arslan, Songül Kadayifci, Abdulkadiri Namık Çelebi, Kadir Tahtacı, Ömer Güren, Hacı Ali Güneşligün.

Editör: NURDAN AKBAŞ