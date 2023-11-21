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Çorum’un önde gelen bürokratlarından Mehmet Akbaş’ın oğlu Mustafa Akbaş ile Fethiye Tarım’ın düğünü siyaset, bürokrasi ve eğitim camiasını biraraya getirdi.



Çiftin nikahlarını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlioğlu, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Özel Kalem Müdürü Bilal Uyar, Varlık Fonu Özel Kalem Müdürü Faruk Çığla, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Erol Kavuncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar eski Genel Müdürü ve Sanatçı-Yazar Bayram Bilge Tokel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Osman Murat Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Protokol Sorumlusu Doruk Uluğ yaptı.



Çiftin evlilik cüzdanını da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ile Çorum Valisi Dağlı beraber verdi. Nikah sonrası şahitler, gelin ve damat ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun katılımın olduğu düğünde Milli Eğitim Bakanlığı Samsun İl MEM Teftiş Kurulu Başkanı Rahmi Ünal, Çorum İl MEM Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Yıldız, Çorum İl MEM Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Beköz ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de hazır bulundu.

Genç çift tüm davetlilere yakın ilgi göstererek, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.