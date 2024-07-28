Çağrı Gers ve Burak Sarı tarafından ilimize kazandırılan merkezin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen ile birlikte davetliler katıldı.

Açılış töreninde okunan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesi kesildi. Belediye Başkanı Aşgın ve İl Başkanı Günay ile davetliler işyerini gezerek bilgi aldılar.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK