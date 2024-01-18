Gece saatlerinde Kale Mahallesi Ata 1. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin "DUR" ihtarına uymayarak kaçan otomobil yoğun sisinde etkisi ile yoldan çıkarak kaza yaptı.
Kaza yerine gelen polis ekipleri araçta araçta kimseyi bulamadı.
Olayı gören vatandaşlar araçtan inen 2 kişinin yaya olarak kaçtığını ifade ettiler.
Yapılan kontrolde otomobil içerisinde alkol şişeleri ile açılan hava yastıklarında kan tespit edildi.
Olayla ilgili olarak hastanelere kaçan kişilerin yaralı gelme ihtimaline karşı bilgi verildi.
Araca trafik güvenliği ihlali ve DUR ihtarına uymamaktan işlem yapıldı.