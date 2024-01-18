Gece saatlerinde Kale Mahallesi Ata 1. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin "DUR" ihtarına uymayarak kaçan otomobil yoğun sisinde etkisi ile yoldan çıkarak kaza yaptı.

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Kaza yerine gelen polis ekipleri araçta araçta kimseyi bulamadı.

Olayı gören vatandaşlar araçtan inen 2 kişinin yaya olarak kaçtığını ifade ettiler.

Yapılan kontrolde otomobil içerisinde  alkol şişeleri ile açılan hava yastıklarında kan tespit edildi.

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Olayla ilgili olarak hastanelere kaçan kişilerin yaralı gelme ihtimaline karşı bilgi verildi.

Araca trafik güvenliği ihlali ve DUR ihtarına uymamaktan işlem yapıldı.