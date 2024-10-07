Etkinlikler, katılımcıların birbirlerini tanıması amacıyla düzenlenen “buz kırma” aktiviteleriyle başladı. Daha sonra, müziğin eğitimdeki rolü üzerine derinlemesine atölyeler gerçekleştirildi. Katılımcılar, Knossos ve Heraklion şehirlerini ziyaret ederek tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfettiler.

Aktörlük çalışmaları, katılımcıların hem eğlenmesini hem de yeteneklerini geliştirmesini sağladı. Ritim ve dansla iç içe geçen bu süreçte, Arkadi Manastırı ve Eleftherna Antik Kenti gibi tarihi yerler de gezildi. Özellikle Hanya, tarihi Venedik limanı ve etkileyici mimarisiyle katılımcılara zengin kültürel geçmişini tanıma fırsatı sundu.



Programın finalinde katılımcılar, hafta boyunca edindikleri deneyimleri sergilediler. Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Melike Dibo, “Özel gereksinimli öğrencilerin entegrasyonu için hazırladığımız tiyatro oyunumuzu büyük bir gururla sergiledik. Bu değerli öğrencilerle çalışmak, onların benzersiz yeteneklerini ortaya çıkarmaya bir fırsat oldu. Aynı sahneyi paylaşmak bizim için unutulmaz bir deneyimdi” dedi.

Sinema terapisi ve müziğin eğitim üzerindeki katkıları, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağladı. Bu proje, sinemanın ve terapötik araçların iyileştirici etkilerini derinlemesine keşfederken, gençlerin farklı kültürlerden gelen arkadaşlarıyla güçlü bağlar kurmasına da olanak tanıdı. Erasmus+ programları, katılımcıların bireysel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunarak kalıcı dostlukların temelini atmaya devam ediyor.