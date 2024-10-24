Başkent Ankara’da, hem tarih ve kültür şehri olan Osmancık’ı hem de bölgenin en önemli tarımsal değeri olan Osmancık Pirincini tanıtmak amacıyla Osmancık Pilav Günü düzenlendi.

Ankara’daki hemşehrilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu harika bir gün olarak kayıtlara geçti. Osmancık Pilav Günü’ne MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sincan Kaymakamı Çorumlu hemşehrimiz Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün, Dodurga İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı, Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan ve vatandaşlar katıldı.



Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Gelgör katılımcılara teşekkür etti. Gelgör; “SİNÇOFED Başkanı Zehra Zengin’e ve Sincan Belediyesi’ne bu güzel etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ederim. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize de gönülden teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel etkinliklerde bir araya gelmek dileğiyle.”

Osmancık Pilav Günü’nde “Her Yönüyle Osmancık” isimli fotoğraf sergisi de yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezen Ankaralılar Osmancık’ın fotoğraflara yansıyan güzelliklerini görme fırsatı buldu.