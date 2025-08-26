Ankara'nın Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Festivali" muhteşem konserlerle Sincan Park’ta kapılarını açtı. Gündüz hediyelik eşya, giyim ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen vatandaşlar akşam ise sevilen sanatçıların konserleriyle unutulmaz günler yaşadı.

Festival alanına yoğun ilgi

Festival boyunca yalnızca müzik değil, alışveriş ve yöresel tatlar da Sincan Park’ı renklendirdi. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan el emeği ürünler yerel yemekler ve hediyelik eşya stantları festivalin kültürel yönünü de ortaya koydu.

Sincan’ da yazın keyfini doyasıya çıkarmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Sincan Yaz Festivali, hem eğlence dolu anlar yaşattı hem de kültürel çeşitliliği ön plana çıkardı.

Muhteşem konserler coşturdu

‘Yaz Festivali’ kapsamında Sincan Park muhteşem konserlere ev sahipliği yaptı. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçılar Sefo, Fettah Can, Derya Uluğ, Cevdet Arslan ve Uğur Karatekin ile Sincan akşamları bir müzik şölenine dönüştü. Sadece Sincanlıların değil Ankaralıların da akın ettiği konser programları katılan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.



Memleket Günleri Anadolu mozaiği yaşattı

Yaz Festivali kapsamında Sincan Park’ta düzenlenen Memleket günlerinin ilki Ankara ile başladı. Sincan Belediyesinin ev sahipliği yaptığı etkinliklerde sırasıyla; Ankaralılar Günü, Yozgatlılar Günü, Çankırılılar ve Ağrılılar Günü, Çorumlular Günü, Kırşehirliler ve Kırıkkaleliler Günü ve son olarak da Tokatlılar ve Gümüşhaneliler Günü ile Sincan Park’ta yapılan Memleket Günleri sona erdi.

Büyük bir ilgiyle takip edilen Yaz Festivali; giyimden hediyelik eşyaya, yöresel lezzetlerden el emeği ürünlere kadar birçok seçeneğin sunulduğu stantlarla misafirlerine renkli bir alışveriş ortamı sundu. Gün boyu süren etkinliklerde her yöre kendine ait halk oyunları gösterileri ve müziği ile hemşehrileriyle bir araya geldi. Çocuklar ise devasa büyüklükteki oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Başkan Ercan’dan birlik ve beraberlik mesajı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ercan, " Festival kapsamında düzenlenen bu güzel etkinlikler, kültür ve geleneklerimizi yaşatmamıza gelecek nesillere aktarmamıza, birlik ve beraberlik ruhumuzu güçlendirmemize vesile oldu. Sincan Park alanına gelerek bu festival coşkusunu bizlerle paylaşan vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.