Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte yapılan ziyarette Sağlık Müdürü Prof. Dr. Zehir, Merkez 1 Nolu, 4 Nolu, 5 Nolu ve 12 Nolu istasyonlarda görev yapan 112 çalışanlarıyla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de yeni yıllarını kutladı.

Sağlık Müdürü Zehir, 112 istasyonlarının vakalara hızlı ulaşım sağlanmasındaki kritik rolüne dikkat çekerek, “Fermuar sistemi” uygulamasının önemini vurguladı ve bu konuda halkın daha duyarlı olmasını temenni etti.

Ziyarette Prof. Dr. Sinan Zehir, zaman mefhumu olmadan fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR