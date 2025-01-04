TÜBİTAK bu yıl 2204-A Lise öğrencilerine yönelik araştırma projelerinin 56.sı ve TÜBİTAK 2204-B ortaokul öğrencilerine yönelik araştırma projelerinin ise 19.sunu düzenledi.

Bu kapsamda Çorum’da proje sayısının ve proje niteliğinin artırılması amacıyla 60 gönüllü öğretmene yönelik iki gün Bilim ve Sanat Merkezi’nde proje hazırlama eğitimi verildi.

Eğitimleri TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden alanlarında uzman akademisyenler tarafından verildi.

Proje eğitimin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve TÜBİTAK İl Koordinatörü Süleyman İpek de katıldı.

Editör: SELDA FINDIK