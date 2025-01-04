Çorum Milletvekili Tahtasız, dana önce TBMM’de kendisini ziyarete gelen Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genç TEMA Kulübü üyesi gençlere iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milletvekili Tahtasız şu görüşlere yer verdi: “Genç TEMA üyesi gençlerin dönem sonu etkinlik toplantısına konuk olduğumuz yeşili sevip, doğayı seven gençlerimizle bir kez daha gurur duydum. TEMA Vakfı Kurucusu rahmetli Hayrettin Karaca yaşasaydı o da çok gururlanırdı. Toplantıda bize eşlik eden Hitit Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, Genç Tema Kulübü Akademik Sorumlusu Öğr. Görevlisi Sefa Üzbey, Kulüp Öğrenci Başkanu Serap Kutucu, TEMA Vakfı Çorum Şube Başkanı Semra Soysal Şahin’e teşekkür ediyor, bizi hoş sohbetleriyle ağırlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu vesile ile Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren TEMA Vakfı’nın yönetici ve üyelerini gönülden tebrik ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ