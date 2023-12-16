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MHP İl Binasında yapılan Basın Toplantısında konuşan MHP Merkez ilçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, şu ana kadar hem belediyeler için hem İl Genel Meclisi bazında yoğun bir ilgi gösterildiğini belirterek, Cumhur İttifakı olarak Çorum’da Genel Merkezlerin nasıl bir yöntemle seçime gidileceği noktasında bir karar almadığını aktardı. İttifak olacak denilirse o yönde çalışmalarını ilerleteceklerini vurgulayan Kurtbaş, kendilerinin göreve geldiği günden beri ittifak olmayacakmış gibi çalışmalar yürüttüklerini ve de 16 belde ve ilçe belediyesinde başarılı olacak şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

MHP’den İl Genel Meclisi aday adayı olan Sinan Eryücel ise, Türkmen Beyi Bilge Lider MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye, partiye ve teşkilatlara büyük bir sadakat ve bağlılıkla hizmet verdiğini ettiğini dile getirerek, bundan sonra da gönüllü bir nefer ve olarak hizmetlerine devam edeceğini kaydetti. Gayelerinin 2023’ün Lider ülkesi Türkiye’de Cumhur İttifakını ve de MHP’yi en üst seviyeye getirmek olduğuna değinen Eryücel, hemşehrilerinin sokakta tebessüm ve mutlulukla gezmelerini sağlayabilmek için elinden geleni yapacağını ifade etti. (Haber Merkezi)