Yavruturna Mahallesi Maliye 3. Sokak No: 2 Işıl İşmerkezi A Blok Kat: 4, Daire No:8 adresinde bulunan ofisin açılışı yarın (28 Nisan 2024 Pazar günü) saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

Simge Ünal, lisans eğitimini onur derecesiyle Bülent Ecevit Üniversitesi, Psikoloji ve Yüksek lisans eğitimimi yine onur derecesiyle Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamladı.

Bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, EMDR, ileri EMDR, evlilik ve çift terapisi, oyun terapisi başta olmak üzere bunları tamamlayacak; bağımlılık danışmanlığı, beslenme psikolojisi, performans kaygısı, maruz bırakma terapisi, dışavurumcu terapi, spor psikolojisi, pozitif psikoloji, kariyer danışmanlığı, duygu odaklı terapi, kişilik bozuklukları, öz terapi, adli psikoloji gibi pek çok eğitimi de tamamlayan Simge Ünal, yetişkin- çocuk- ergen- aile ve çift danışmanlığı alanlarında danışmanlık vermekte. Ünal, işyerinin açılış törenine tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR