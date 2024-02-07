Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte İl Genel Meclisi Şubat dönemi toplantısının açılışına katıldı. Toplantı öncesinde AK Parti ve MHP’li meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aşgın ve teşkilat başkanları seçim sürecini değerlendirdi.



Cumhur ittifakı olarak seçimlere hazırlandıklarını dile getiren Başkan Aşgın “Şimdi yeni bir besmele zamanı. Yeni bir besmeleye ihtiyaç var. Öyle arzu ediyoruz ki 31 Mart 2024 seçimlerinden de büyük bir zaferin ardından, yeni bir besmeleyle inşallah yola çıkacağız. Çünkü millet bizden hizmet bekler kimsesizlerin kimi olmak bizim şiarımızdır ve bu anlamda da hem merkezde hem tüm Çorum sınırları içerisinde hep beraber kimsesizlerin kimi olmanın gayreti içerisinde olduk. Allah'ın izniyle bundan sonra da olacağız. İnşallah yılmadan yorulmadan ilk günkü aşkla ilk günkü heyecanla 31 Mart'a beraber yürüyeceğiz.” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın rekor oyla yeniden göreve seçileceğini belirtti. Çıplak “Milliyetçi Hareket Partisi olarak Çorum'da, Cumhur İttifakı olarak Belediye Başkan adayımız Halil İbrahim Bey'in yanında seçimlere giriyoruz. Allah nasip ederse 31 Mart'ta da güzel bir neticeyle Halil İbrahim Başkanımızı yeniden seçtireceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da 31 Mart’ta rekor bir oyla seçimi kazanacaklarına inandıklarını dile getirdi.



İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da açıklamasında “Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içerisinde hedefimize emin adımlarla ulaşacağız. Cumhur ittifakımızla birlikte 31 Mart'ta seçimlerin galibi olarak başarımızı taçlandıracağız” şeklinde konuştu.