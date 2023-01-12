Silverline Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alış, “Üniversitedeki bilimsel potansiyeli, sanayiye aktarıp ekonomik değere dönüştürmek istiyoruz. Bu işbirliğinin ürün geliştirme açısından da bizlere katkı sunacağını biliyoruz.” dedi.

Merzifon’daki tanınmış ankastre fabrikası Silverline, üniversite-sanayi işbirliği programı çerçevesinde bir süre önce Çorum’a yapılan ziyaretten sonra, bu kez de Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) heyetini Merzifon’daki tesislerinde ağırladı.

Üniversitelerdeki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile sanayinin deneyimi ve finansal gücünün birleştirmenin büyük önem taşıdığının altını çizen Silverline Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alış, “Bir süre önce teknik heyetimizle birlikte ziyaret ettiğimiz Hitit Üniversitesi HÜBTUAM Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden 11 yetkiliyi fabrikamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu iş birlikleri sanayilerin teknolojik açıdan yeterli bilgiye sahip olması ve üniversitelerin sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi açısından çok önem taşıyor.” dedi.

Ürniversitenin bilimsel potansiyelinden yararlanırken, aynı zamanda sanayideki deneyimlerini de üniversite öğrencilerine aktarmak suretiyle, teorik altyapılarını uygulama ile bütünleştirmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Hüseyin Alış, üniversite-sanayi işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Öte yandan Silverline, Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi ile gerçekleştirdiği iş garantisi anlaşması kapsamında 10. ve 11. sınıfı başarı ile tamamlamış öğrencilerin mesleki becerisi ve ilgisi göz önünde bulundurularak işletme temsilcisi ve atölye şefi tarafından seçilen öğrencilere Eğitim Atölyesi’ne girme hakkı tanıyacak. Eğitimi tamamlayan öğrenciler ise 12. sınıfı tamamladıklarında sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlar sertifika almayı hak kazanarak, Silverline’da işe başlama imkanı bulacak.

(Haber Merkezi)

