TARTIŞMA YAŞANDI

Alınan bilgiye göre, üzücü olay Çorumlu Karsu Aygün'ün, Tuğçe D. ile birlikte oturduğu evde gerçekleşti. 24 yaşındaki Tuğçe D., bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, eve misafir olarak kabul etti. Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen Aygün, Tuğçe D. ve misafir çocuk arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

YASTIKLA BOĞMUŞ!

Karsu Aygün, yastıkla boğularak öldürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, Tuğçe D. ve suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı.

ÇARK ETTİLER AMA...

Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden yaşamını yitirdiği ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.