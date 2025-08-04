Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Karaca Köyün'de araziye gelen kuşları korkutmak için ses fişeği kullanan Fatih K.(33), tüfeğin geri tepmesi sonucu gözüne ve koluna isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandı.

Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.