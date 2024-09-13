Site sakinlerinin talebi üzerine bölgeye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız gitti. Dar gelirli ailelerin yaşadığı Silmkent TOKİ konutlarında 2+1 ve 3+1 daireler bulunuyor. Site yönetiminin sözleşme gereği site aidatlarını 900 ila 1.000 lira arasında belirlediği ifade ediliyor.

Bölgeye giden CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Emeklilere yönelik yapılan Slimkent TOKİ konutları sözde bitti ancak sorunlar bitmedi. Anahtar teslim töreni ile halka şov yapan Çorum Belediye Başkanı ve AKP milletvekilleri o günden beri konutlara uğramıyor, sorunları görmezden geliyor.



TOKİ Slimkent sakinlerine bir yönetim dayatılıyor ve dar gelirli vatandaşlarımızdan 2+1 daireler için 900, 3+1 daireler için 1.000 lira isteniyor. Konutlarda yaşayanların hemen hepsi dar gelirli. Açlık sınırının altındaki maaşlara çalışmak zorundalar.

Bu nedenle dayatma bir yönetim olarak kabul ettirilmeye çalışılan site yönetimi tarafından diretilen aidatları emeklilerimizin ödemesi mümkün değil. Konut sakinleri yönetimi kendi aralarında belirlemek ve ödeyebilecekleri tutarda aidat belirlenmesini istiyor. Emekli vatandaşlarımızın yaşadığı konutlara otobüs seferi oldukça az. Otobüsler konutların aşağısında bıraktığı için yaşlı vatandaşlarımız yukarı yürümek zorunda. Otobüslerin yukarıdaki bloklara kadar gitmesi sağlanmalıdır.

Konut alanında ve yakın çevrede sağlık tesisi yok. Okul yok, pazaryeri yok. Cami var ama ibadete açılmış değil. Bazı bloklarda asansörler halen aktif edilmedi” görüşüne yer verdi.