Motosikleti ile gelen yüzü maskeli şahıs S.K. (30)’a ait otomobile tabanca ile peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken, otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Olay yeri ekiplerince yapılan çalışma sonrası kimliği tespit edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırının önceden oluşan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenilirken, saldırı anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.