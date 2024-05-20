Baba polis ve jandarmanın ikazlarına rağmen otomobille hastaneden kaçtı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Ayaz Köyü’nde ikamet eden O.Ç.(30), ev içerisinde tabanca ile oynadığı esnada tabancanın ateş alması sonucu 6 yaşındaki kızı İ.Z.Ç.’yi elinden vurdu.



İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden önce hastaneye gelen baba O.Ç., hastanede görevli polis ve jandarmayı görünce otomobiline yöneldi. Otomobilini çalıştıran O.Ç., polis ve jandarmanın dur ihtarını rağmen tehlikeli şekilde hastane otoparkından kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.