Alınan bilgiye göre Mürsel K. (32), bir sosyal medya uygulamasından tanıştığı Yağmur E. (31) ile Kent Park'ta buluşmak üzere sözleşti.

Belirledikleri saatte parka giden Mürsel K., burada Yağmur E., erkek arkadaşı Mert A. (32), ve erkek arkadaşının arkadaşı Uğur Ş. (34) ile karşılaştı.

Mert A. ve Uğur Ş. tarafından silah gösterilerek bir otomobile bindirilen Mürsel K., götürüldüğü açık arazide zanlılar tarafından darbedildi, Mürsal K., araziye götürüldüğünde zanlılar tarafından ayaklarının yakınına tabancayla 4-5 el ateş edildiğini iddia etti.

Ardından araçla tekrar kent merkezine getirilen ve 3 farklı bankamatikten rızası dışında 5 bin lirası ile mobil bankacılık hesabından bin lira zanlıların banka hesabına gönderen Mürsel K., zanlıların kendisini bırakmasının ardından karakola giderek şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılarda yapılan aramada, Mert A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Yağmur E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından salıverilirken, Mert A. ve Uğur Ş. ise sevk edildiği Çorum Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.