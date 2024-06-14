Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkiinde 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve kamyoneti çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada araçlarda bulunan Yunus S., Salih S., Ayser S., Ehat Y., Elanur Y., Meral Y., Ülkü E.Y., Recep Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Samsun istikammetine trafik uzun süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK